США считают приоритетом конструктивное возобновление переговоров по иранскому атому

В Вашингтоне считают необходимым конструктивное продолжение переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер.

По ее словам, американская делегация в ближайшие дни вернется в Штаты. На вопрос, когда делегации вернутся в Вену, она ответить не смогла.

"Приоритетом остается конструктивное возобновление переговоров, все участники которых бы стремились к достижению и имплементации договоренностей о взаимном возвращении к соблюдению СВПД", - цитирует дипломата ТАСС.

Тем не менее, Портер отметила, что американской стороне пока не ясно, вернутся ли представители Тегерана в австрийскую столицу "с более конструктивным подходом".

Напомним, ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что следующий раунд переговоров может стать последним.