Лидеры ЕС не смогли договориться по ценам на энергоносители

На саммите 16 декабря лидерам Европейского союза не удалось найти решение проблемы высоких цен на энергию. После двух раундов переговоров, продолжавшихся несколько часов и завершившихся поздно вечером, руководители европейских стран отказались от намерения принять совместное заявление, поскольку их мнения в отношении причин роста цен расходятся.

EuObserver пишет, что с лета цены на природный газ по всему миру начали стремительно расти. Европейские страны полагаются на импорт для удовлетворения своих газовых потребностей. Однако на фоне более быстрого, чем ожидалось, экономического восстановления, относительно небольших поставок из России и высокого спроса в Китае, цены на газовые фьючерсы достигли рекордных уровней и превысили €130 за мВт/ч на нидерландской виртуальной платформе Title Transfer Facility, где торгуется главный европейский бенчмарк.

На предыдущем саммите ЕС в октябре страны-члены договорились на национальном уровне принять меры для смягчения последствий для наиболее уязвимых категорий граждан. Группа восточноевропейских стран во главе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким обвиняет в высоких ценах на электричество европейскую систему Торговли квотами на эмиссии парниковых газов (ETS). Моравецкий назвал систему ”европейским налогом на энергоносители”. Уходящий министр энергетики Чехии Карел Гавличек также хочет, чтобы ЕС отказался от ETS, но большинство государств-членов их не поддержали.

Поскольку квоты подорожали до €90, Франция, Венгрия и Латвия требуют от Брюсселя более тщательного контроля углеродных рынков.

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) не нашло доказательств незаконных спекуляций на европейском рынке торговли углеродом, однако французский президент Эммануэль Макрон и лидер Болгарии Румен Радев раскритиковали доклад и попросили Комиссию продолжать анализировать ситуацию.

В прошлом месяце эксперты ESMA отвергли предположение о том, что торговля выбросами привела к повышению цен, указав на экономические и политические факторы, стоящие за подорожанием. В среду ученые Потсдамского института изучения климатических изменений предложили новые инструменты обнаружения спекуляций и призвали ЕС внедрить их в работу. Испания также выразила беспокойство в связи с высокими ценами. Однако сомневаться в системе ETS не стала, вместо этого предложив ”пересмотреть структуру ценообразования на европейском энергетическом рынке”.

Группа государств-членов во главе с Германией в очередной раз отвергла рыночные реформы. ”Внутренний энергетический рынок служит заявленным целям, но должен быть более устойчивым, - написала в Твиттере премьер-министр Эстонии Кая Каллас. - У нас недостаточно налажены связи, устойчивость и безопасность механизмов поставок не обеспечены. Решение: увеличить производство энергии из возобновляемых источников и уменьшить зависимость от ископаемого топлива”.

Вопрос о том, должна ли атомная энергетика быть включена в систему европейских "зеленых" инвестиций тоже решен не был. Франция, хозяйка саммита, призывает Европейскую комиссию и другие страны-члены признать источник энергии экологически чистым. Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен должна дать ответ до конца года.

Однако ряд стран, в том числе Германия, выступает против признания атомной энергетики зеленой. Новый канцлер Олаф Шольц и Макрон провели совместную пресс-конференцию с целью смягчить разногласия. ”Мы уже несколько дней обсуждаем этот вопрос и будем продолжать обсуждать его в последующие дни. Мы придем к компромиссу, который устроит обе страны и при этом не будет влиять на решение Комиссии”, - сказал Макрон.

Шольц, в свою очередь, отметил, что Германия, вероятно, не сможет сдержать намерение Франции продвигать атомную энергетику. ”Франция идет своим путем, Германия - своим. Как и все остальные страны, - сказал Шольц. - Важно иметь такую возможность выбора, но при этом оставаться едиными”.