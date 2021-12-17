Автобусный парк обновят в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об обновлении к 2030 году всего состава автобусов большого класса в рамках модернизации транспортной инфраструктуры страны.

"В 2030 году для 60 млн человек будут сформированы новые эффективные транспортные системы, обновится 100% автобусов большого класса и до 80% троллейбусов и трамваев", - приводит его слова "Кубанские новости".

Помимо этого, в агломерациях будет модернизировано около 2,5 тыс км трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Также вице-премьер подчеркнул, что одним из основополагающих критериев обновления транспортной системы будет экологичность.

По словам Хуснуллина, в рамках комплексного развития общественного транспорта мобильность граждан повысится на 80%.

"По данным социологических опросов, 60% граждан готовы пересесть на комфортный общественный транспорт. И мы должны создать для этого условия — предложить всем слоям населения новый тренд по использованию доступного, современного и быстрого общественного транспорта, а также обеспечить инвестиционную привлекательность этой сферы для бизнеса", - сказал он.