Украина предъявила новые аргументы против "Северного потока-2"

Оператор ГТС Украины подготовил и передал Минэкономики и защиты климата Германии новые аргументы в связи с возможными рисками при сертификации "Северного потока-2", сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями структуры Ольга Белькова.

"Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства", - цитирует ее со ссылкой на Telegram-канал ОГТСУ РИА Новости.

Белькова выразила уверенность, что эти аргументы в Берлине могут оценить как новые обстоятельства, так что в итоге они повлияют на позицию министерства.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона еще раз акцентировала "угрозы", которые якобы могут исходить от "российского геополитического проекта" после запуска, а также необходимость сохранения газового транзита через Украину.