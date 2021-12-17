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Власти Кубани приведут в порядок муниципальные музеи

Власти Кубани приведут в порядок муниципальные музеи

В будущем 2022 году по нацпроекту "Культура" на Кубани начнут ремонтировать и оснащать муниципальные музеи, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.  

Финансирование профильного национального проекта в 2022 году составит 266 млн рублей. На ремонт и оснащение музеев в муниципалитетах в федеральном и краевом бюджетах предусмотрено 28 млн рублей, - рассказала министр культуры региона Виктория Лапина, передает "АиФ-Юг".  

Так, планируется техническое оснащение краеведческих музеев в Армавире и Крымске, историко-краеведческого музея в Гулькевичах, музея Абинского района, - поведала министр. 

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