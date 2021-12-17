Протез астраханской школьницы может управляться мыслью

Астраханская десятиклассница Диана Гафурова сегодня встретилась с губернатором региона Игорем Бабушкиным и показала ему свою разработку - управляемый протез, - сообщает пресс-служба главы региона.

"Ученица регионального технопарка представила протез кисти с возможностью управления через мозговой интерфейс, он относится к классу близких к бионическим протезам и приближен к действиям человеческой руки. Уникальной особенностью разработки является то, что никаких операций по вживлению устройств в часть отсутствующей конечности не требуется", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Нейроинтерфейс протеза Neurosky MindWave считывает мозговые импульсы и передает их искусственной руке. Проект завоевал второе место на международном молодежном конкурсе "Ученые будущего", - говорится в сообщении.