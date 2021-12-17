В России появится онлайн-платформа психологической помощи школьникам

Минпросвещения России готовит концепцию онлайн-платформы, которая будет предназначена для оказания психологической помощи детям и их родителям, об этом сообщили в правительстве.

Уточняется, что сейчас идет согласование будущего сервиса в ряде профильных ведомств.

"В настоящее время проект концепции создания указанной цифровой платформы, разработанный Минпросвещения с учетом предложений Минцифры, Российской академии образования и образовательных организаций высшего образования, проходит процедуру межведомственного согласования", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что доклад о ситуации с разработкой нового сервиса, ориентированного на российских школьников, уже передали в контрольное управление администрации главы государства.