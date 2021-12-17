Житель Кабардино-Балкарии заплатил 70 тысяч рублей за несуществующий уголь

Житель Урванского района стал жертвой дистанционного мошенничества, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В ноябре 41-летний житель села Кахун нашел в интернете объявление о продаже угля.

"Договорившись о поставке 20 т, он перечислил 70,3 тыс рублей на предложенный счет", - пояснили в полиции.

Однако время шло, а уголь так и не приходил. В итоге мужчина обратился с заявлением в районное ОМВД.

Открыто уголовное дело, правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого, чтобы задержать его.