Число зимних пляжей увеличили на Кубани

Руководство Краснодарского края оборудовало 68 зимних зон отдыха, в этом году, в прошлом их было в два раза меньше, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"На курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей. Министерство курортов региона впервые применило практику обустройства подобных зон отдыха в 2020 году, тогда в крае оборудовали 32 зимних пляжа", - сказано в сообщении.

В свою очередь глава края Вениамин Кондратьев заявил о готовности приморских городов к приему туристов в зимние праздники.

"Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла. На специально оборудованных площадках можно отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами. Также на набережных установили праздничные инсталляции, сделали новогоднее оформление", - написал губернатор в своем Telegram-канале.