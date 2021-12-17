Дороги Краснодарского края стали светлее и безопаснее

В этом году на Кубани в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" линии электроэнергии появились на 17 участках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дорожное освещение установили на 55,5 км дорог регионального значения в следующих районах: Крымский, Мостовской, Тбилисский, Павловский, Староминский, Ейский, Брюховецкий, Усть-Лабинский, Туапсинский и Апшеронский. Также фонари появились на дорогах в Сочи и Горячем Ключе.

"Освещение устанавливают на наиболее проходимых и опасных участках дорог, на подъездах к населенным пунктам. Это поможет снизить количество аварий с пешеходами и автомобилями", - пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Косьянов.