На Дону переоборудуют больше половины мусорных площадок

Более девяти тысяч из более чем 17 тыс контейнерных площадок для сбора мусора не соответствуют санитарным нормам, - говорится в опубликованной на сайте правительства Ростовской области информации.

Все они должны иметь водонепроницаемое покрытие, ограждение и контейнеры с крышками и не должны располагаться в радиусе 20 м от жилых домов и мест отдыха.

Ростовской области сейчас не хватает 15,3 тыс площадок, и этот вопрос можно решить этот вопрос за счет федеральной субсидии. В скором времени Минэкологии РФ выберет регионы, которые получат деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, - передает "АиФ-Ростов".

Пока власти области планируют переоборудовать некоторые контейнерные площадки под раздельный сбор в пяти крупных городах – Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Батайске и Новошахтинске, - говорится в сообщении.