Жители Казахстана узнают о задержке поездов с помощью SMS-сообщения

Систему SMS-уведомлений для жителей Казахстана по информированию об опозданиях поездов свыше двух часов запустят в декабре текущего года, сообщает АО "Пассажирские перевозки".

Сообщения будут приходить зарегистрированным пользователям портала bilet.railways.kz и пассажирам, предоставившим свои контакты при покупке билетов в кассах.

Пассажиров при оформлении билетов попросили указывать свои правильные контактные сведения и постоянно их обновлять.