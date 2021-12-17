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Жители Казахстана узнают о задержке поездов с помощью SMS-сообщения

Жители Казахстана узнают о задержке поездов с помощью SMS-сообщения

Систему SMS-уведомлений для жителей Казахстана по информированию об опозданиях поездов свыше двух часов запустят в декабре текущего года, сообщает АО "Пассажирские перевозки".

Сообщения будут приходить зарегистрированным пользователям портала bilet.railways.kz и пассажирам, предоставившим свои контакты при покупке билетов в кассах.

Пассажиров при оформлении билетов попросили указывать свои правильные контактные сведения и постоянно их обновлять.

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