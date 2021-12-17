Пушкинский музей представит выставку о погребальных культах древнего Египта

В феврале в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина откроется экспозиция "Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия". Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Впервые за 20 лет в ГМИИ пройдет полномасштабная выставка, посвященная культуре древнего Египта, в центре которой находились представления о посмертном бытии. На выставке будет представлено более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами", - пояснили в музее.

Отмечается, что большую часть предметов впервые покажут широкой публике.

На выставке можно будет увидеть мумии, саркофаги, погребальные пелены, фаюмские портреты и маски, фрагменты гробничных рельефов и многое другое.

Экспозиция в Пушкинском музее будет работать с 28 февраля по 31 мая 2022 года.