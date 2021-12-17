Ульянов: очередной раунд переговоров по иранскому атому может стать последним

Следующий, восьмой раунд переговоров в Вене по вопросу восстановления сделки по иранской ядерной программе может оказаться последним, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам завершившегося сегодня седьмого раунда.

"Не хотелось бы, конечно, ошибиться в прогнозах, но есть ощущение, что восьмой раунд может стать последним, правда, для этого он должен быть самым длительным, потому что работы еще непочатый край. Но для оптимистических прогнозов, которые помимо меня разделяет еще целый ряд делегаций, в том числе координатор от ЕС, это достижимо, хотя потребует очень большой и энергичной работы", - цитирует дипломата ТАСС.

По словам Ульянова, пока нет никаких оснований для неудачи, однако каждое необдуманное слово может свести на нет все приложенные усилия. Постпред отметил, что российская сторона рекомендует партнерам помнить об этом.

Что касается даты начала нового раунда, то, указал дипломат, она пока не определена, рассматриваются два варианта: это 27 декабря, но, по всей видимости, на уровне экспертов, либо 3 января, когда к возобновлению переговоров будут готовы все. Российская же делегация, подчеркнул он, согласна на работу без перерывов.

Ульянов добавил, что итоговый документ, по предварительным прикидкам, может быть готов до конца января или начала февраля.