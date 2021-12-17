Пешеходная тропа свяжет все горные курорты Сочи

Единая пешеходная сеть объединит горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром", поселок Красная Поляна и железнодорожную станцию Эсто-Садок, - соответствующий проект разрабатывают власти Сочи.

"Существует колоссальная потребность населения и туристов в развитии пешеходного и велосипедного сообщения между курортами горного кластера и поселком Красная Поляна. Создана межведомственная рабочая группа, которая прорабатывает детали этого проекта, чтобы внести его в новый Генеральный план развития города Сочи", – рассказал мэр города.

Планируется, что большая часть маршрута будет проходить вдоль реки Мзымта - там появится набережная, протяженностью 7 км. Предполагаемый срок реализации проекта – пять лет.