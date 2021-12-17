В Чечне откроется семь новых школ до конца года

Семь школ введут в эксплуатацию в Чечне до конца года, об этом рассказал председатель правительства республики Муслим Хучиев на совещании с вице-председателем правительства - министром финансов республики Султаном Тагаевым и министром образования и науки региона Хож-Бауди Дааевым.

По словам Хучиева, в республике ведется эффективная работа по ликвидации трехсменного обучения, и если два года назад третья смена существовала в 85 школах, то сегодня она есть всего в 25 учреждениях.

"В этом году к началу учебного года в рамках нацпроекта "Образование" построено 14 новых школ, еще семь введут в эксплуатацию до конца 2021 года. В ближайшие годы данная проблема будет полностью решена", - приводит слова Хучиева ЧГТРК "Грозный".