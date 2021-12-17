Выставка Никаса Сафронова начала работу в Новороссийске

В Новороссийском музее-заповеднике открылась выставка заслуженного художника РФ Никаса Сафронова "Ожившие полотна". Об этом сообщают организаторы.

Посетители смогут увидеть более 80 живописных и графических работ, выполненных в различных жанрах - пейзаж, натюрморт, портрет, а также сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаmvision.

"Значительное место отведено архитектурным пейзажам, проникнутым тайной, духом эпохи, запечатленной в каменных замках, сводчатых потолках, лабиринтах ступеней, остроконечных куполах башен. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью", - говорится в релизе.

Выставка продлится до 30 января следующего года.