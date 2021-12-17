"Русский Константинополь" в Музее Востока

В Государственном музее Востока при поддержке Фонда Александра Васильева и Министерства культуры РФ открылась выставка ”Русский Константинополь”, посвященная истории белой эмиграции. Инициатором проведения и автором идеи выставки выступил историк моды и коллекционер Александр Васильев.

Экспозиция приурочена к годовщине драматических событий — исхода из России в конце 1920 года побежденной армии генерала Врангеля. После революции страну покинули сотни тысяч граждан, не признавших власть большевиков. Первым пунктом эмиграции для многих стал турецкий Стамбул (Константинополь).

"Я долгое время жил и работал в Турции, сотрудничал там с Национальной оперой и балетом. Получил огромное удовольствие и связи. Выставка рассказывает об очень драматическом периоде русской истории, когда в результате гражданской войны на берегах Босфора оказалось сто тысяч русских беженцев. 160 судов перевезли их с берегов Кавказа, Крыма, Одессы в этот мощный многоликий город", - рассказал Александр Васильев.

В пяти музейных залах разместилось более ста экспонатов: инкрустированная мебель, ковры, вышивки, металлическая и керамическая утварь, богато декорированная одежда из разных областей Османской империи, традиционная обувь. Отдельные разделы выставки призваны показать жизнь творческой части эмиграции и новшества, принесенные приезжими в бытовую культуру Константинополя.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса рассказала: "Люди убегали из страны, которая изменила свой строй, стала абсолютно другой. И вот что странно: их приютило государство совершенно иной религии, государство, которое достаточно далеко по своим философским, религиозным принципам от России. И в то же время именно здесь, в Константинополе, получили приют, убежище, хлеб и воду, а некоторые даже устроили свою жизнь, многие русские эмигранты. У нас на выставке вы увидите самые разные моменты жизни нашей миграции в Константинополе, которые происходили в эти годы".

В экспозиции также представлены картины русских художников, работавших в Турции в 1920-е годы, печатные издания, фотографии и документы. Воссозданы русское кафе, русский дом моды и даже прибрежная зона, так как именно русские принесли в османскую столицу идею отдыха на воде и пляжную моду.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Мария Кулланда уверена: "Такая многокомпонентность Стамбула помогла нашим русским беженцам в нее вписаться. Они всегда отмечали, что Стамбул показался им, несмотря на все трудности, родным, не чужим городом. Известный политик-публицист Шульгин, который тоже провел определенное время в Стамбуле, отзывался о нем с нежностью, называя его ”галиматьей с минаретами”. Говорил, что Стамбул напоминает ему Россию".

Выставка продлится до 23 февраля 2022 года.