Автозаправка горела в Волгоградской области, есть пострадавшие

Возгорание произошло сегодня вечером на автозаправочной станции в Волгоградской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"В Новоаннинском районе по улице Советской в 18.45 мск поступило сообщение о пожаре. Горела колонка с легковоспламеняющейся жидкостью", - цитирует представителя управления "Интерфакс".

Он добавил, что возгорание удалось ликвидировать в 18.57, в результате есть пострадавшие.

В областном комитете здравоохранения уточнили, что пострадали двое работников заправки, они госпитализированы в центральную районную больницу.