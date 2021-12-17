Североевропейские и балтийские страны выступили против предложений РФ по безопасности

Главы минобороны североевропейских и балтийских стран раскритиковали предложения России по гарантиям безопасности в Европе, такое сообщение распространила сегодня пресс-служба военного ведомства Эстонии.

Министры обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии провели по видеомосту переговоры, на которых "согласились, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы".

Кроме того, главы оборонных ведомств "единодушно" заявили, что "с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях", пишет РИА Новости.

В сообщении уточняется, что в начале следующей недели министр обороны Эстонии Калле Лаанет встретится с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Нидерландов и обсудит с ними сложившуюся ситуацию.

Напомним, МИД РФ сегодня опубликовал проекты договоров России с Америкой и НАТО о гарантиях безопасности, они уже переданы Вашингтону и его союзникам.