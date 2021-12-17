Помощник Байдена прокомментировал предложения Москвы по безопасности в Европе

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по безопасности в Европе, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям соответствующие предложения, подготовленные Москвой.

По его словам, диалог между РФ и Америкой по европейской безопасности продолжался на протяжении последних 20 лет.

"Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах. И нам придется просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога", - цитирует политика ТАСС.