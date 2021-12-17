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Огонь охватил почти весь корвет "Проворный" в Санкт-Петербурге

Огонь охватил почти весь корвет &quot;Проворный&quot; в Санкт-Петербурге

Пожар на строящемся на санкт-петербургской "Северной верфи" корвете распространился практически на весь корабль, рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

"Огонь распространился на 800 кв м. Это почти весь корвет "Проворный", - цитирует представителя ЕДДС ТАСС.

Изначально сообщалось, что возгорание происходит на площади 80 кв м.

Ранее в пресс-службе Городской станции скорой помощи рассказали, что в результате пожара пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу, третьему медпомощь оказали на месте.

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