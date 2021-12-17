Огонь охватил почти весь корвет "Проворный" в Санкт-Петербурге
Пожар на строящемся на санкт-петербургской "Северной верфи" корвете распространился практически на весь корабль, рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.
"Огонь распространился на 800 кв м. Это почти весь корвет "Проворный", - цитирует представителя ЕДДС ТАСС.
Изначально сообщалось, что возгорание происходит на площади 80 кв м.
Ранее в пресс-службе Городской станции скорой помощи рассказали, что в результате пожара пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу, третьему медпомощь оказали на месте.