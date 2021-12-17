Курорты Кавминвод доложили о полной новогодней загрузке

Российские туристы забронировали на новогодние каникулы 100% санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

"При этом спрос на отдых на КМВ на январских выходных продолжает расти", - говорится в сообщении на сайте главы региона Владимира Владимирова, передает "Это Кавказ".

Сам губернатор Ставрополья отметил, что такие цифры "лишь актуализируют стоящие перед курортной отраслью задачи по расширению санаторно-гостиничного фонда", - говорится в сообщении.

Напомним, регион КМВ на Ставрополье включает в себя четыре города-курорта: Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки. Всего в крае насчитывается более 590 гостиниц, отелей и санаториев, а также 120 специализированных санаториев и пансионатов.

