США сообщили о "хороших" переговорах с новым правительством ФРГ по "Северному потоку-2"

Руководство США провело "хорошие" переговоры с новым правительством ФРГ по поводу газопровода "Северный поток - 2", заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном напряженности вокруг Украины.

В ответ на вопрос журналиста, ожидает ли Америка, что Германия отменит или отложит запуск "Северного потока-2" в случае "российского вторжения" на Украину, она напомнила о договоренностях по газопроводу, достигнутых ранее в этом году Вашингтоном и Берлином.

"У нас состоялись хорошие обсуждения с новым правительством Германии. Они сами делали некоторые очень решительные заявления касательно "Северного потока-2" и их продолжающейся поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", - приводит слова чиновницы ТАСС.