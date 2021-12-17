В мэрии Москвы рассказали о работе столичного транспорта на Новый год и Рождество

Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь – такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

"Решением мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах – на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрутов продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", - отметили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тыс экранов будут транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы.

"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30 ночи, метро и МЦК – до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", - добавили в мэрии.