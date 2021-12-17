Горные курорты Сочи заслужили международные сертификаты безопасности

Сразу три горноклиматических курорта Сочи - "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная поляна" – сегодня получили сертификаты международной программы безопасных путешествий Safe Travels.

Город присоединился к Safe Travels в 2021 году и стал первым российским курортом - участником программы безопасных путешествий, - рассказала заместитель главы Сочи Инна Петухова.

"Впервые знак вручили не отдельному средству размещения, а целым курортам", - отметила она, передает "Интерфакс".

Всего к началу зимнего туристического сезона сертификаты Safe Travels получили 40 сочинских отелей и 8 пляжных территорий. В перспективе власти Сочи планируют расширить действие программы не только на средства размещения, но и на всю отрасль гостеприимства, - добавила Петухова.