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Ставропольский суд отправил под арест начальника кадетского училища

Сайт Ставропольского президентского кадетского училища stpku.mil.ru
Сайт Ставропольского президентского кадетского училища stpku.mil.ru

Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу начальника Ставропольского президентского кадетского училища, - сообщила пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 февраля 2022 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Начальник училища подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло причинение ущерба государству в размере 139 тыс рублей, а также в получении взятки в размере 345 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

В отношении начальника училища возбуждено уголовное по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "получение взятки в крупном размере".

По данным на сайте образовательной организации, начальником Ставропольского президентского кадетского училища является Олег Степанчук.

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