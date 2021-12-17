Ставропольский суд отправил под арест начальника кадетского училища

Промышленный районный суд Ставрополя заключил под стражу начальника Ставропольского президентского кадетского училища, - сообщила пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 февраля 2022 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Начальник училища подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло причинение ущерба государству в размере 139 тыс рублей, а также в получении взятки в размере 345 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

В отношении начальника училища возбуждено уголовное по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "получение взятки в крупном размере".

По данным на сайте образовательной организации, начальником Ставропольского президентского кадетского училища является Олег Степанчук.