Роман Абрамович купил в Геленджике компанию со стадионом

Управляемая Millhouse Романа Абрамовича компания "Финэстейт Ко" приобрела АО "Гавань" в Геленджике, которому на правах аренды принадлежит участок с бывшим стадионом "Спартак".

АО "Гавань" относится к числу микропредприятий, хотя его уставный капитал составляет 165,299 млн рублей: она занимается строительством жилых и нежилых зданий. На территории стадиона площадью 21,87 тыс кв м разрешено размещение футбольного поля, а кадастровая стоимость участка по данным на 2016 год составляет 118,9 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Территория стадиона, находящаяся в муниципальной собственности, была передана "Гавани" в долгосрочную аренду.

"Детали проекта, который будет реализован на этой площадке, в настоящее время уточняются", - рассказали в администрации Геленджика.