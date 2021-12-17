"Новогодние" коронавирусные ограничения ввели в Крыму

Новые санитарные меры, связанные с распространением коронавируса, ввели в Крыму. Соответствующий указ размещен на сайте регионального правительства.

"Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", - сказано в документе.

Помимо этого, ужесточаются требования к новогодним утренникам и концертам в школах и детсадах: их можно устраивать только в классах или группах, посещение родителями и другими родственниками запрещено.