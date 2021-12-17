Главврача дагестанской поликлиники задержали за взятку у инвалида - источник

Главврач районной поликлиники в Кайтагском районе Дагестана был задержан сотрудниками ФСБ и управления экономической безопасности МВД республики по подозрению в получении взятки, - сообщил информированный источник.

"Накануне, 16 декабря, сотрудниками правоохранительных органов был задержан заведующий поликлиникой при Центральной больнице Кайтагского района при получении взятки у инвалида. Его задержали с поличным", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В настоящее время идет сбор материалов, а в ближайшие дни по факту взятки будет возбуждено уголовное дело.

Официальных комментариев в связи с данной информацией пока не поступало.