Захарова: Москва передала Вашингтону проекты важных договоров в сфере безопасности

Российская сторона передала американской проекты двух документов в сфере безопасности, такое сообщение опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В нем говорится, что это произошло 15 декабря на встрече в министерстве. Речь идет о проектах договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО.

"Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы", - отметила Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает, что на основе российских проектов Америка "в самое ближайшее время" начнет "серьезные переговоры" с РФ по данному вопросу, который имеет жизненно важное значение для поддержания мира и стабильности.