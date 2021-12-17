На стапелях "Северной верфи" Петербурга тушат строящийся корабль

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге на "Северной верфи" загорелся строящийся корвет, - сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

"Загорелась верхняя палуба строящегося корвета "Проворный" на площади 80 кв м, который находится на стапелях", - цитирует собеседника ТАСС.

В результате инцидента пострадали три человека.

"Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - сообщила пресс-секретарь городской станции скорой медицинской помощи Светлана Вахрушева.