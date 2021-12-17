Помогут ли Армении геополитические соломинки?

Завершается тяжелый для армянского общества 2021 год, в течение которого оно пыталось осознать и, главное, принять тяжелые итоги 44-дневной войны. Процесс осложнялся тем, что робкие попытки правительства Никола Пашиняна нормализовать отношений с Азербайджаном и Турцией, наталкивались на решительный протест парламентской оппозиции.

Спекулируя на уязвимости позиции властей в этом вопросе, политические оппоненты премьер-министра периодически выступают против как открытия транспортных коридоров регионе, так и начала процессов делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном[1]. Но оппозиция не имеет ни действенных рычагов в парламенте, ни существенной поддержки в обществе. Поэтому, по словам политического обозревателя Акопа Бадаляна, она "уже год проводит акции с одним и тем же дискурсом: продали земли, система обороны отсутствует и нет приказа стрелять", что фактически является не повесткой, а манипуляцией и попыткой "воспользоваться ситуацией и решить внутриполитические вопросы"[2]. Даже несмотря на определенную общественную "усталость от конфликта"[3], в Армении продолжается пагубная практика использования карабахского фактора в борьбе за власть.

Некоторые аналитики выступают против любых мирных инициатив, рассматривая их как попытку "навязать Армении правовое оформление итогов войны и навязанных ей победителями условий"[4]. В частности, и бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призывает не "проявлять поспешности на пути к всеобъемлющему урегулированию вопроса" и "упускать из виду глобальную и региональную картину и различные интересы главных геополитических игроков"[5]. Очевидно, что позиция Осканяна является отражением подходов части оппозиционно-настроенной политической элиты Армении, которая, с одной стороны, понимает бесперспективность идей военного реванша, с другой, надеется путем активных дипломатических усилий повлиять на сложившееся статус-кво.

Официальный Ереван, принимая во внимание общественные настроения, практически всю вторую половину 2021 года под разными предлогами затягивал подписание имеющих юридическую силу содержательных документов. Наряду с этим, с учетом интересов ряда внешних акторов, Пашинян пытался "размыть" установившийся трехсторонний формат с российским участием, апеллируя, главным образом, к другим сопредседателям Минской группы (МГ) ОБСЕ - Франции и США[6]. Между тем, и эти страны, как свидетельствует последнее заявление МГ, учитывают сложившиеся послевоенные реалии и также признают необходимость "конструктивной работы над решением таких важных вопросов, как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей"[7].

Понимая, что надежда на использование глобальных противоречий между Россией и Западом для формирования выгодной переговорной повестки в рамках МГ не оправдывается, в Армении начали делать ставки на другие внешние силы, заинтересованные в усилении своего влияния на Южном Кавказе. В этом контексте надо рассматривать общественно-политическую реакцию Армении на кратковременное ухудшение отношений между Ираном и Азербайджаном. Кстати, как и ожидалось, благодаря решительным действиям обеих стран, как выразился официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, "нежелательное и бесполезное напряжение, развязанное через прессу" осталось позади[8].

Впрочем, пристальное внимание к взаимоотношениям двух соседних стран в Армении было, в первую очередь, связано с тем, что новая иранская администрация публично заявила о неприятии Тегераном "изменения карты на Кавказе"[9]. В Армении этот тезис вызвал бурную радость, хотя любому наблюдателю, знакомому с реалиями Южного Кавказа было ясно, что гарантом нерушимости границ Армении является Россия - ее стратегический союзник и партнер по военно-политическому блоку ОДКБ.

Такая несоразмерная реакция Армении на произошедшее между Ираном и Азербайджаном показывает, что Ереван продолжает политику, направленную на превращение Армении в арену противостояния внешних факторов. Именно такой подход привел к появлению в общественно-политическом пространстве неадекватных идей о возможности превращения Ирана в гарант безопасности транспортного сообщения через территорию Армении, причем "вплоть до прямого военного присутствия в регионе"[10]. Некоторые в Армении даже заговорили о формировании на Южном Кавказе новой оси, включающей Индию и Иран, которые заинтересованы в Армении в качестве маршрута в дорожных коридорах "Персидский залив–Черное море" и "Север–Юг"[11]. Утверждается даже, что "руководство Индии прекрасно осознает важность собственной миссии (выделено мною, Г.П.) в совместном с Арменией и Ираном удержании Сюника".[12]

Не секрет, что в Армении любят позиционировать свою страну, как важный элемент взаимоотношений мировых и региональных держав. Правда, раньше эта склонность больше касалась взаимоотношений с треугольником Запад – Россия – Турция[13], в котором Турция воспринималась как "вечная" угроза, а Запад и Россия - средства для ее нейтрализации. Поэтому в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать от Армении реальных действий по коренному изменению своих геополитических ориентиров для противодействия мифической пантюркистской экспансии.

Надежда Армении на использование геополитических и геоэкономических ресурсов Ирана и Индии, возможно, связана с тем, что в последнее время некоторые наблюдатели, пытаясь описать установившееся после 9 ноября 2020 года статус-кво, почему-то начинают считать Южный Кавказ фактически "субрегионом Ближнего Востока, где рельефно представлены интересы Турции и Ирана"[14]. Более того, среди возможных причин поражения в 44-дневной войне указывается и на то, что Армения, в которой "дискурсы и поныне строятся вокруг необходимости выбора между прозападным и пророссийским путями развития", "ментально живет не в том регионе, в котором находится географически"[15- А.Искандарян. Ментальная география карабахских войн. Буря на Кавказе. Под ред. Р.Н. Пухова. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2021. Стр.113.].

Постсоветскому пространству как геополитической реальности уже 30 лет, а существование на этой территории новых независимых государств и естественное различие их национальных интересов становится объективной причиной возникновения процессов "эрозии" этого пространства. Однако это вряд ли дает нам серьезные основания считать Южный Кавказ частью Ближнего Востока, в частности, та же Армения, через целую систему международных организаций, договоров и соглашений продолжает оставаться тесно связанной как с Европой, так и Россией. Неслучайно, проблемы нормализации отношений с Азербайджаном Армения вынуждена обсуждать с Москвой и Брюсселем, а не Тегераном и Дели.

Думается, что "разворот" Армении к Востоку носит виртуально-медийный характер и связан, в первую очередь, с неудовлетворенностью Ереваном ходом переговоров с Азербайджаном. Действительно, события последних месяцев, а также итоги последних встреч в Сочи[16] и Брюсселе[17] показывают, что некоторые вопросы, которые пытается продвигать Пашинян либо оказываются на периферии интересов посредников, либо практически исчезают из повестки переговоров. Так, в частности, в последних заявлениях отсутствует упоминание МГ ОБСЕ и вопроса пресловутого "статуса", что "можно расценивать как подтверждение понимания подходов Азербайджана к урегулированию конфликта с Арменией как стороны России, так и Запада, и в частности ЕС"[18].

Не получая желаемого от западных партнеров и России, Армения иногда начинает искать "геополитические соломинки", в том числе на Востоке. Но в полном соответствии с известным афоризмом, очевидно, что спасти Армению может только она сама, а для этого ей нужно приступить к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Участие в первой встрече заместителей министров иностранных дел пяти региональных стран в Москве и решение назначить специального посланника по переговорам с Турцией свидетельствует о том, что власти в Армении это прекрасно понимают. Остается надеяться на то, что это понимание приведет и к реальным действиям и результатам.