Эксперты обсудят российско-азербайджанское сотрудничество на круглом столе в Баку

В Баку в понедельник 20 декабря пройдет международный круглый стол "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы".

Организатором мероприятия выступает Политологический центр "Север-Юг" совместно с аналитической экспертной сетью Baku Network.

В круглом столе примут участие представители органов госвласти России и Азербайджана, а также экономисты, политологи и общественные деятели обеих стран, в том числе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Низами Сафаров, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса, академик, действительный член Академии наук АР, вице-президент Международного союза экономистов Зияд Самедзаде и другие.

Участники круглого стола обсудят вопросы сотрудничества между РФ и АР по самым разным направлениям, включая совместные инициативы России и Азербайджана на международном треке, взаимодействие на площадках международных организаций; роль России и Азербайджана, как ключевых партнеров в формировании новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе; миротворческое присутствие РФ в регионе (общий обзор и достижения); промышленная кооперация (сферы, отрасли, компании); интересы Москвы и Баку в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии, а также развитие сотрудничества в проекте МТК "Север-Юг" в новых реалиях на Южном Кавказе.

Организаторы напоминают, что российско-азербайджанские отношения представляют собой пример долгосрочного взаимовыгодного партнерства двух государств на международной арене.

"Архитектура безопасности в Южно-Кавказском регионе во многом базируется на тех конструктивных связях, которые выстроены за последние годы между Россией и Азербайджаном. Это дает возможность всем региональным игрокам развивать как старые, так и новые экономические проекты. В первую очередь, это касается реализации транзитного потенциала стран региона и, в частности, расширения возможностей международного транзитного коридора "Север-Юг", как одного из перспективных направлений", - отмечается в сообщении.

В повестку круглого стола также войдут углубление экономической интеграции, развитие совместных промпроизводств и международного туризма.

"Таким образом, тесные связи между Россией и Азербайджаном создают условия для устойчивого развития всей системы международных отношений на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - указывают организаторы.

Круглый стол пройдет в Дипломатическом зале Центральной научной библиотеки Национальной Академии наук Азербайджана, он начнется в 15.00 по бакинскому времени (14.00 мск).