Коронавирусный штамм "омикрон" добрался до курортной Черногории

Отпуск российских турисзов, планировавших в новогодние каникулы отдохнуть на пляжах Черногории, под угрозой: в стране выявили первые пять случаев коронавирусного штамма "омикрон", - сообщил Институт общественного здоровья республики.

"Лаборатории Отделения молекулярной диагностики Института подтвердили пять случаев инфекции штаммом коронавируса "омикрон". Речь идет о четырех кластерах (источниках распространения) в различных муниципалитетах… Все подтвержденные случаи инфекции проходят при хорошем общем состоянии здоровья и слабовыраженных симптомах", - говорится в сообщении медицинского ведомства, передает РИА Новости.

Первые подозрения на появление нового штамма в стране появились в начале декабря, тогда же анализы заболевших были отправлены на дополнительную экспертизу.