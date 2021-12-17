"Маркиза"-рецидивистка обокрала доверчивого дальнобойщика в Северной Осетии

Во Владикавказе задержана женщина, которую подозревают в краже из гостиничного номера. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Как установило следствие, потенциальную жертву - дальнобойщика из Армении - подозреваемая отыскала в соцсетях.

"Скрываясь под заманчивым ником "Маркиза", женщина завязала переписку, а уже через пару часов отправилась к нему в гостиничный номер. После совместного распития алкоголя мужчина благополучно уснул, а злоумышленница принялась осматривать номер и личные вещи мужчины", - пояснили в полиции.

В кармане куртки она обнаружила 20 тыс рублей, которые похитила, а затем скрылась с места происшествия.

Правоохранители изучили все детали преступления, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения: на них был запечатлен визит подозреваемой.

Вскоре была установлена личность женщины - ей оказалась ранее судимая 39-летняя жительница села Ставд-дурт. Ее доставили в отдел полиции, где она признала свою вину, уточнив, что похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".