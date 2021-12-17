Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для большегрузов

Из-за непогоды в Грузии дорожные власти приостановили движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 18:20 мск запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, - передает "Интерфакс".