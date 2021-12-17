Песков: у Путина дружеские отношения с Эрдоганом

У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана дружеские отношения, что позволяет им вести диалог даже при самых сложных разногласиях, - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Эрдоган, вы знаете, что у него достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые, несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы", - сказал он в эфире телеканала RTVI, передает РИА Новости.

Так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений, но все равно удавалось выйти на мирное, конструктивное урегулирование, - добавил Песков, подчеркнув, что, несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является "нашим очень важным соседом", партнером по очень важным большим проектам и помощником в решении многих региональных конфликтов.