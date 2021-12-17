QR-коды станут обязательными для заселения в отели Кубани

На Кубани с 30 декабря изменятся правила по заселению в отели, об этом предупредила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

"С 30 декабря заселение в коллективные средства размещения будет возможно только по QR-кодам либо со справкой о перенесенном заболевании", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, летом на курортах Краснодарского края были установлены правила, согласно которым заселиться в отели разрешалось только привитым от коронавируса, переболевшим или давшим добровольное согласие на вакцинацию.