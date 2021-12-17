Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету против коронавируса

Жителям Севастополя благодаря активной вакцинации удалось достичь 88,7% коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, - сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова.

"Среди регионов лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 88,7%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как отметила глава оперштаба, уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург и Московская область.

"Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 75,3% на 17 декабря", - говорится в сообщении. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,2%.

Вакцинацию от коронавируса в столице первым компонентом прошли 6 604 953 человека. Полную вакцинацию - 6 147 395 человек.