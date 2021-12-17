Песков: там, где Саакашвили, сначала плохо, потом смешно, затем совсем плохо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI рассказал, что думает об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

По его словам, грузинский политик представляет собой "загадочный совершенно элемент".

"Там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, а потом совсем плохо", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в России никак не могут понять, зачем в Грузии продолжают наступать на одни и те же грабли.