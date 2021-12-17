Жителям Армении разрешили не носить маски на улице

Жители Армении могут больше не носить защитную маску на улице, такое сообщение опубликовало министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook. Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с сокращением уровня заболеваемости.

В закрытых общественных пространствах маски по-прежнему остаются обязательными для всех, кроме детей до пяти лет. Можно также не надевать маску в личной машине, в ресторане и кафе, передает Sputnik Армения.

Исключение сделано и для протокольных мероприятий, которые проводятся от имени президента, католикоса всех армян, премьер-министра, спикера Национального собрания, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (кроме представителей СМИ и обслуживающего персонала).