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Жителям Армении разрешили не носить маски на улице

Жителям Армении разрешили не носить маски на улице

Жители Армении могут больше не носить защитную маску на улице, такое сообщение опубликовало министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook. Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с сокращением уровня заболеваемости.

В закрытых общественных пространствах маски по-прежнему остаются обязательными для всех, кроме детей до пяти лет. Можно также не надевать маску в личной машине, в ресторане и кафе, передает Sputnik Армения.

Исключение сделано и для протокольных мероприятий, которые проводятся от имени президента, католикоса всех армян, премьер-министра, спикера Национального собрания, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (кроме представителей СМИ и обслуживающего персонала).

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