Возможного убийцу гадалки задержали в Махачкале

Подозреваемого в резонансном убийстве 56-летней женщины задержали полицейские в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Одиннадцатого декабря в полицию поступил сигнал о том, что в доме по улице Загородная в республиканской столице найдено тело 56-летней хозяйки с множественными ножевыми ранениями, нанесенными в различные части тела.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, вскоре он был задержан и доставлен в отдел.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

"Задержанный убежден в том, что погибшая "вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать"", - пояснили в полиции.

Собранный материал передан в СУ СКР по Дагестану. Открыто уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Напомним, ранее о преступлении сообщил Telegram-канал Baza. Гадалке на протяжении многих лет поступали угрозы от местных жителей.