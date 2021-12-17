Стамбульская фондовая биржа возобновила работу

Биржа Стамбула спустя час возобновила работу после объявления о приостановке своей работы из-за резкого падения главного фондового индекса и после обвала курса турецкой лиры.

В 16:24 мск сработала система автоматической приостановки торгов после падения рынков на критическую величину главного индекса, сделки были временно прекращены для всех акций, - напоминает РИА Новости.

Напомним, сегодня курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за $1 с уровня предыдущего закрытия в 15,66 лиры за $1. Произошло это после того, как накануне Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Регулятор начинает новые прямые валютные интервенции.