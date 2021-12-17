Теперь официально: Совет старейшин Еревана рассмотрит вотум недоверия мэру в среду

Проект вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну внесен в повестку Совета старейшин, голосование по нему пройдет на следующей неделе. Об этом сообщили в мэрии.

Внеочередное заседание законодательного органа начнется 22 декабря в 10։00, на нем планирует рассмотреть только один вопрос - вынесение вотума недоверия мэру, передает Sputnik Армения.

Проект был предложен фракцией "Мой шаг". Ее глава Армен Галджян заявил, что под проектом поставили подписи 44 члена Совета старейшин, 39 из них - представители фракции власти.

На пост нового градоначальника инициаторы вотума недоверия выдвинули кандидатуру вице-мэра Грачья Саркисяна.

Напомним, Айк Марутян возглавил Ереван будучи первым номером списка "Моего шага".