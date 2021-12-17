Музей Востока и Фонд Александра Васильева открыли выставку "Русский Константинополь"

17 декабря в Государственном музее Востока совместно с Фондом Александра Васильева и при поддержке Министерства культуры РФ открылась выставка «Русский Константинополь», посвящённая истории белой эмиграции. Экспозиция приурочена к годовщине драматических событий — «исхода» из России в конце 1920-го года побежденной армии генерала Врангеля. В послереволюционный период страну покинули сотни тысяч граждан, не признавших власть большевиков. Первым пунктом эмиграции для многих стал турецкий Стамбул (Константинополь).

Инициатором проведения и автором идеи выставки является известный историк моды и коллекционер Александр Васильев.

Выставка продлится до 23 февраля 2022 года.