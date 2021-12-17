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Похоронным бизнесом на Кубани заинтересовался Следственный комитет

Похоронным бизнесом на Кубани заинтересовался Следственный комитет

Кубанские следователи проверят информацию о возможных коррупционных связях сотрудников бюро судмедэкспертизы с представителями похоронного бизнеса, - сообщило краевое СУСК РФ.

В эфире одного из федеральных каналов обсуждалась тема взимания платы с родственников умерших за выдачу их тел в некоторых отделах бюро судмедэкспертиз на Кубани.

"Вскрылись сведения о необоснованном присутствии представителей ритуальных агентств на территории отделов бюро, а также о возможных коррупционных связях должностных лиц с представителями похоронных частных организаций… По поручению руководителя следственного управления Андрея Маслова организована проверка информации о деятельности бюро судебно-медицинских экспертиз края и связях должностных лиц с представителями ритуальных агентств…", - говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления по региону, - добавили в СУСК Кубани.

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