Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке завершился в Вене
В Вене только что завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил на своей странице в Twitter российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Около часа назад дипломат сообщил о начале официального заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия).
"Заседание Совместной комиссии по СВПД, а также седьмой раунд венских переговоров завершены", - написал Ульянов только что.
Постпред добавил, что "переговоры скоро возобновятся".