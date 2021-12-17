Из-за рекордного падения лиры встала биржа Стамбула

Фондовая биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.

"По состоянию на 16.24 (мск) сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи", - говорится в сообщении биржи, передает РИА Новости.

Накануне Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, после чего сегодня курс лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за $1 с уровня предыдущего закрытия в 15,66 лиры за $1. Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций.

Напомним, за год турецкая валюта, в начале года торговавшаяся по курсу 7,4 лиры за $1, подешевела почти на 50%. Накануне Центральный банк Турции на фоне рекордной инфляции снова снизил процентную ставку.