Источник: США не давали сигналов о готовности Байдена к встрече с Путиным
Российская сторона не получала никаких сигналов о том, что президент США Джо Байден готов к новому контакту с российским коллегой Владимиром Путиным, об этом рассказал источник в Москве.
"От США никаких сигналов о готовности к новым контактам на высшем уровне не поступало", - приводит его слова "Интерфакс".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключают новой беседы глав государств до конца года.
Байден также заявлял, что собирается провести еще один разговор с российским лидером, но определенных сроков не озвучивал.