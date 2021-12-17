Источник: США не давали сигналов о готовности Байдена к встрече с Путиным

Российская сторона не получала никаких сигналов о том, что президент США Джо Байден готов к новому контакту с российским коллегой Владимиром Путиным, об этом рассказал источник в Москве.

"От США никаких сигналов о готовности к новым контактам на высшем уровне не поступало", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключают новой беседы глав государств до конца года.

Байден также заявлял, что собирается провести еще один разговор с российским лидером, но определенных сроков не озвучивал.